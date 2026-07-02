Guterres’e destek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner Ankara’da bir araya geldi. Ankara’daki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

Ortak açıklamada tarafların Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs meselesine ilişkin yürüttüğü çabalara destek beyan ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrar ve ekonomik dayanıklılık açısından stratejik öneme sahip olduğu vurgulanırken, ekonomik ve ticari iş birliği, bağlantısallık, güvenlik ve dış politika alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılık yinelendi.

Tarafların Ukrayna, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Kafkasya gibi bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı barışa destek mesajı verildi.

Ayrıca Gümrük Birliği’nin işleyişinin iyileştirilmesi ve modernizasyonuna zemin hazırlanması yönünde irade ortaya konulduğu, Türkiye’nin SEPA sistemine olası katılımının da olumlu değerlendirildiği aktarıldı.

Vize serbestisi diyaloğu ve Türk vatandaşlarının vize süreçlerine ilişkin konuların da gündeme geldiği görüşmede, göç ve sınır yönetimi alanlarında iş birliğinin artırılması yönünde mutabakata varıldığı kaydedildi.

Tarafların, ticaret, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında iş birliğini güçlendirme ve yıl sonuna kadar yeni üst düzey diyalog toplantıları düzenleme konusunda da anlaştığı bildirildi.

