Güzel bir katkı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı ve LCIF aracılığıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji bölümlerine bağışta bulunuldu.

Kulübün girişimiyle acil müdahale odası donatıldı, hasta başı ayaklı monitör alındı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde düzenlenen bağış törenine, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Hematoloji Uzmanı Dr. Dilek Yaman, Dr. Ayşe Erenel, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü üyeleri ve bağışçı Just Ltd. Direktörü Ayşe Çalı katıldı.

Törende, sponsorlara ve bağışların gerçekleşmesine katkı koyan herkese plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Törende konuşan, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı Koordinatörü Pervin Gürler, LCIF Lions Clubs International Foundation’ın Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı olduğunu dile getirdi.

Gürler, vakfın çeşitli ülkelerden büyük hizmetler karşılığı para yardımı yaptığını söyledi.

“Biz de bugün hastanemize yapacağımız yüklü hizmetin yaklaşık 11 bin 650 dolarlık bir hizmetin karşılığında uluslararası vakıftan 10 bin dolar talep edeceğiz. Biz yerel görevi yaptık, uluslararasından da kendine düşen görevi yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanan Gürler, ülkeye para kazandırarak hizmetlere devam etme temennisinde bulundu.

Hematoloji odasının donanımını sağlayan Lüleburgazlı rahmetli Dündar Durukan’ın eşi Nesrin Durukan tarafından donatıldığını söyleyen Gürler, Dündar Durukan’ın KKTC sevdalısı olduğunu bildiğini kaydederek, “Dündar Durukan’ın ruhu şad olsun. Çok sevgili eşine de teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

Törende; Hematoloji bölümü sorumlusu Dr. Dilek Yazman, Çocuk Onkoloji Bölümü sorumlusu Dr. Ayşe Erenel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Lefkoşa Lions Kulübü Başkanı Kibriye Güneş, Just Ltd direktörü Ayşe Çalı, Lions Kulüplerinin bağlı olduğu Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran ve Sağlık Bakanı Ali Pilli birer konuşma yaptı.