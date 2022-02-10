Acı biber cep yakıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte zaten yüksek olan sebze ve meyve fiyatları daha arttı. Vatandaşlar eskiden marketten kilo ile aldıkları sebzeleri artık tane ile aldıklarını, mutfak masrafına para yetiştiremediklerinden dert yanıyor.

Maaşlara yapılan yeni zammın da ay sonunu getirmeye yetmediğini ifade eden vatandaşlar özellikle sebze fiyatlarındaki fahiş fiyatlar karşısında isyan etti.

Diyalog muhabirine dert yanan bazı vatandaşlar, sebze almakta güçlük çektiklerini, özellikle önceden kiloyla aldıkları salatalık ve kırmızı biberi artık tane ile aldıklarını ifade etti. Sebze reyonlarında en ucuz sebze olarak 11 lira 90 kuruştan satılan patates dikkat çekerken, acı biber 54 lira 90 kuruş ile en pahalı sebze olarak görüldü. Sera domatesin kilosu 22 lira 95 kuruş, salatalık ile çarliston biberin kilosu ise 39 lira 90 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar fahiş fiyatların bir an önce denetlenmesini istedi.

