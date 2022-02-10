Ülkede yasal statüsü yok

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda 10 buçuk gram “hintkeneviri” bulunan Emmanuel Chukwuemeka Agubolam, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını anımsatan polis memuru İbrahim Toz, zanlının alınan ihbar üzerine tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığını öğrenildiğini belirtti.

Polis, 28.01.2022 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa’da ikamet ettiği adrese gidildiğini ve zanlının pencereden siyah bir poşet attığının görüldüğünü hatırlattı.

Zanlının gösterimi ile içinde yaklaşık 10 buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını da hatırlatan polis, zanlının evinde ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kraşerin bulunup emare alındığını bildirdi.

Kimden aldığını söyledi

Polis, soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 16 Ocak’ta şuanda aranan bir şahıstan 8 bin 100 TL’ye 25 gram olarak alıp, bir miktarını içtiğini, bir miktarını da 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini anımsattı. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.