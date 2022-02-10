Yollar dereye döndü

Ali Cem GÜL

Başkent Lefkoşa’da dün etkili olan sağanak yağmur sonrası yine bildik manzaralar ortaya çıktı, özellikle Organize Sanayi bölgesinde birçok yol dereye döndü. Aşırı yağışlar nedeniyle yollarda biriken suların yanı sıra aşınan asfaltlar nedeniyle de oluşan büyük çukurlar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde birçok işyeri de su basma tehlikesi ile karşı karşıya da kaldı.

En çok yağış Mehmetçik’te

Öte yandan İskele’ye bağlı Mehmetçik’te son 24 saatte metrekarede 23 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, önceki gün sabah 08.00 ile dün 08.00 saatleri arasında kaydedilen yağış miktarlarını şöyle açıkladı:

“Mehmetçik’te 23, Dörtyol’da 12, Çayırova’da 11, Beylerbeyi’nde 8, Yeşilırmak’ta 7, Ziyamet’te 6, Gazimağusa’da 5, Yenierenköy, Lefke ve Beyarmuda’nda 4, Değirmenlik, Salamis, Alsancak ve Zümrütköy’de 3 kilogram.”

Yağış alan diğer yörelerde 0,2 ile 2 kilogram yağmur kaydedildi.