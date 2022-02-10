9 yıl daha yatacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2018 yılında yaşları 19 ile 20 olan 4 kıza tecavüz etmekten suçlu bulunarak 13 yıl hapse mahkum olan Mürsel Aydın’ın istinaf mahkemesine yaptığı itiraz görüşülerek dün karara bağlandı. Mahkeme sanığın beraat talebini reddetti.

Cezayı az bularak yükselmesi yönünde talepte bulunan Başsavcılığın talebi de mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği cezayı yerinde bulduğunu belirterek cezayı onadı. Böylece 2018 yılından beri cezaevinde bulunan Aydın, 9 yıl daha hapis yatacak.

Firar etmişti

Sosyal medya üzerinden tanıştığı 19 ile 20 yaşlarındaki 4 üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2018 tarihinden beridir tutuklu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren sanık Mürsel Aydın duruşma sonrası polis aracına bindirilirken elinde kelepçe ile firar etmiş ve birkaç saat içinde yakalanmıştı.



