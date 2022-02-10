Hava çok olumlu

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde ilk ziyaretini Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) yaptı. Görüşmenin ardından konuşan Sucuoğlu, YDP ile ilk görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini belirterek, önümüzdeki hafta hükümeti kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Görüşmede, UBP heyetinde Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Ekonomi Bakanı Sunat Atun ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu bulunurken; YDP heyetinde Genel Başkan Erhan Arıklı, Genel Sekreter Enver Öztürk, milletvekili Talip Atalay ve bazı parti yetkilileri yer aldı.

Görüşmenin ardından konuşan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu sözlerine; önceki gün uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’a rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

YDP ile ilk görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini vurgulayan Sucuoğlu, “Genel anlamda kendilerinin ve partimizin görüşleri dinlendi. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde başlıklar halinde neler murat ettiğimizi, ülke ekonomisinin durumunu değerlendirdik” dedi.

Karşılıklı olarak sunulan görüşleri olduğunu anlatan Sucuoğlu, bunların değerlendirileceğini ve en kısa sürede yeniden bir araya gelineceğini söyledi. Sucuoğlu, YDP ile ikinci görüşmenin Cuma veya Cumartesi günü yapılabileceğini ifade etti.

Arıklı: Hassasiyetler dile getirildi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da sözlerine Halil Falyalı’nın ailesine başsağlığı ve sabırlar dileyerek başladı ve faillerin kısa zamanda yakalanması temennisinde bulundu.

Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti ile yararlı bir görüşme yaptıklarını belirten Arıklı, iki partinin de hassasiyetlerini dile getirdiğini anlattı.

Arıklı, “Kurulacak olan hükümet hem sayısal olarak yeterli olmalı hem de uyum içinde çalışmalı” diyerek, reformlar yapılabilmesi için güçlü bir hükümetin kurulmasında büyük fayda olacağını kaydetti.

Ataoğlu: Çalışmalarımız örtüşüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti (DP) ile görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini, Cuma veya Cumartesi tekrardan görüşeceklerini söyledi. Sucuoğlu, “Hedef, 5 yıllık istikrarlı bir hükümettir” dedi.

Sucuoğlu, görüşme sonrası basına yaptığı değerlendirmede, DP heyeti ile hükümete ilişkin karşılıklı görüşlerini sunduklarını belirterek, sunulan görüşlerin ileriki günlerde değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin ardından cuma ve cumartesi günü tekrardan bir görüşme yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Toplantının “oldukça olumlu” geçtiğini kaydeden Sucuoğlu, gelecek 5 yıllık sürede istikrarlı bir hükümetin olması için iyi niyet ve güvenin olması gerektiğinin altını çizdi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, ilk olarak önceki akşam yaşanan silahlı saldırıya ilişkin konuşarak, vefat edenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Toplantının samimi geçtiğine dair Sucuoğlu’yla aynı fikirde olduğunu belirten Ataoğlu, birbirlerine sundukları çalışmaların örtüşür durumda olduğunu söyledi.

Bugün HP, yarın CTP

Öte yandan hükümeti kurmakla görevlendirilen Faiz Sucuoğlu bugün Halkın Partisi (HP), yarın da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüşecek.