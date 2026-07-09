Haftaya kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, nihai kararın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak son toplantının ardından açıklanacağını söyledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin ile işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Hasipoğlu, taraflara ilgili bakanlıkların hazırladığı raporların sunulduğunu, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerinin dinlendiğini ancak herhangi bir ücret rakamının masaya gelmediğini belirtti.



Hasipoğlu, taraflara rakam önerisinde bulunmak isteyip istemediklerini sorduklarını ancak herhangi bir teklif sunulmadığını ifade ederek, verilerin değerlendirilmesi için toplantının gelecek haftaya ertelendiğini söyledi.

Kararın 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını kaydeden Hasipoğlu, belirlenen rakama itiraz edilmesi halinde 16 Temmuz'dan sonra 10 günlük itiraz süreci işleyeceğini, komisyonun ise temmuz ayı içerisinde tavsiye kararını Bakanlar Kurulu'na sunarak Resmi Gazete'de yayımlanmasını sağlayacağını belirtti.

Hasipoğlu, hükümetin asgari ücretlileri hiçbir zaman mağdur etmediğini savunarak, ekonomik koşulların asgari ücret artışını zorunlu hale getirdiğini söyledi. Bir önceki asgari ücret düzenlemesinde sağlanan 12 bin liralık devlet desteğiyle hayat pahalılığı oranının üzerinde yaklaşık yüzde 22'lik bir destek verildiğini ifade eden Hasipoğlu, bu desteğin işverenleri de gözeterek devlet fonlarından karşılandığını dile getirdi.

Henüz değerlendirme yapmadık

İşçi tarafını temsil eden Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin ise, haziran sonu itibarıyla altı aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 16,95 olarak gerçekleştiğini belirterek, toplantıda kurumların hazırladığı yaklaşık 30 sayfalık ekonomik verilerin kendilerine sunulduğunu söyledi.

İşveren tarafını temsil eden Sercan Görgüner Bahçeci ise, toplantıda ekonomik verileri teslim aldıklarını ancak henüz değerlendirme yapmadıklarını söyledi.

Devlet Planlama Örgütü'nün 2022-2026 dönemini kapsayan raporunu inceleyeceklerini belirten Bahçeci, işveren tarafının temel hedefinin çalışanların alım gücünün korunması, işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ülke ekonomisinin dengeli şekilde büyümesi olduğunu vurguladı. Ayrıca son dört yılda yapılan asgari ücret artışlarının enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.