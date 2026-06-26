Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Guterres Planı iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaparak tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, Kıbrıslı Rum bir gazetecinin yazısının ardından günlerdir süren tartışmaların doğru bilgiler üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirterek, sürecin geldiği noktaya ilişkin bilgilerin şeffaf şekilde aktarıldığını söyledi. Gizli saklı bir durumun olmadığını vurgulayan Erhürman, açıklama yapan bazı çevrelerin gerçeği bildiğini ifade etti. Erhürman, “Ciddiyetimizden, sabrımızdan, soğukkanlılığımızdan, kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Halkımız müsterih olsun” dedi.

Kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğiz

Sosyal medya üzerinden yürüyen tartışmaları rahatsızlık duymadan ancak dikkatle takip ettiklerini belirten Erhürman, “Kimin ne yapmaya çalıştığını” ayırt edecek bilgi ve deneyime sahip olduklarını söyledi. Sürecin başından beri izlenen yöntemden sapılmayacağını vurgulayan Erhürman, “Ne oyuna ne de gaza geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk tarafı olarak ve garantör ülke Türkiye’nin onay vermeyeceği hiçbir yaklaşımın hayata geçmeyeceğini belirten Erhürman, çözüm sürecini tıkayacak, toplumu eşitlik ve güvenlikten uzaklaştıracak bir yönteme girilmeyeceğini kaydetti. Daha önce ortaya konulan metodoloji ve ilkelerden taviz verilmeyeceğini de vurguladı.

Erhürman, çözüm sürecine ilişkin manipülasyon iddialarına da değinerek, medya üzerinden yönlendirme yapılmadığını, yapılmayacağını söyledi. Sürecin siyasi partiler, gençlik yapılanmaları, sendikalar ve ekonomik örgütlerle yürütüldüğünü, medya mensuplarıyla da gruplar halinde görüşmeler yapıldığını aktardı.

Tartışmalara ilişkin “kimlerin iyi niyetle katkı koyduğunu, kimlerin farklı hesaplar içinde olduğunu ayırt edebileceklerini” ifade eden Erhürman, sürecin dikkatle izlendiğini ancak provokasyonlara izin verilmeyeceğini belirtti.

Açıklamasında sürecin şeffaf yürütüldüğünü vurgulayan Erhürman, halkın doğru ve zamanında bilgilendirilmeye devam edeceğini söyledi.

Erhürman, “Ciddiyetimizden, sabrımızdan, soğukkanlılığımızdan, kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Halkımız müsterih olsun” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Çalışmalar hakkında bilgi aldı

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Piyade Komando Kurmay Albay Hayati Kaya ve beraberindeki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Keskin Nişancılar Timi’ni kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, GKK Keskin Nişancılar Timi’ni görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Piyade Komando Kurmay Albay Hayati Kaya da kabulde yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.

