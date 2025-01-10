Halkın mesajı önemli

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik önümüzdeki mart ayında çok taraflı toplantı hazırlıkları yapılırken, vatandaşlar bu konuda pek umutlu değil. Son 50 yıldır bir sonuç çıkmamasından dolayı Kıbrıs sorununun çözüleceğine yönelik inancını kaybeden vatandaşlar, mart ayında yapılacak görüşmelerden de farklı bir sonuç çıkmayacağını ifade etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Pek umutlu değiliz ama keşke çözüm olsa, her iki taraf için de iyi olacaktır” dedi. Vatandaşlar, çözümle birlikte adada büyük bir değişim yaşanacağına da inandığını söyledi.

Ne dediler…?

Ali Dinçol

“Mart ayında başlaması beklenen müzakerelerden bir umudum yoktur. Bunca yıldır çözüm olmadı ancak bir olmasını diliyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa kuzeyde çok şey değişecektir. En basiti en büyük sıkıntımız olan ekonominin düzelmesi söz konusudur. Mevcut düzenden memnun olanlar çözüm istemez ancak bu sistemden memnun olmayanlar çözüm istiyor.”

Hasan Değirmenci

“Mart ayında başlayacak olan müzakereler bana pek umut vermiyor. Bir çözüm olacaksa iki devletli çözüm olmalıdır.

Ancak 50 senedir olmayan çözüm bundan sonra da olacak gibi gelmiyor: Tabi ki bir çözüm olması daha iyi olacaktır. Haklarımızın savunulacağı ayrı ayrı yaşayacağımız bir çözüm modelini ben destekliyorum. İnşallah artık bu çözümün yolunu bulurlar.”

Orhan Çarka

“Kıbrıs konusundaki müzakerelerin mart ayında başlaması bekleniyor ancak bence çözüm olmaz. Bizim istediğimizi Rumlar, Rumların istediklerini de biz vermiyoruz ve bu çözümsüzlük böyle devam edecektir. 50 senedir çözülmedi madem bundan sonra da çözülmez. Elbette ki çözüm çok daha güzel olur hatta sadece bizde değil dünyada da bir barışın olması herkes için iyi olacaktır ancak umudumuz kalmadı.”

Cemal Gençalp

“Kıbrıs sorununun çözümü noktasında Mart ayında müzakerelerin yeniden başlaması bekleniyor ancak bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Bu yöneticilerin Kıbrıs sorununu çözme yeteneği yoktur. Çözüm elbette ki daha iyidir ve Kıbrıs’ta federal bir çözüm en uygun modeldir.”

Turgay Kalaman

“Mart ayında başlaması beklenen müzakereler bana umut vermiyor. Halk bir çözüm istiyor ancak ne yazık ki ne Rum siyasiler ne de bizim siyasiler çözüm olmasını istemiyor. Halka kalsa çözüm olur ancak siyasiler nedeniyle olmuyor. Çözüm her iki taraf için de daha iyi olacaktır. Çözüm olması halinde bu ülkede çok şey değişecektir. Kıbrıs’ta iki toplumlu iki devletli Türkiye garantörlüğünde bir çözüm modeli doğru olan bir modeldir.”

Türker Alptekin

“Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin mart ayında başlaması bekleniyor ancak bence bu kez yine bir çözüm olmayacaktır. Çözüm olacağına inancım yoktur. Ben Rum’un yerinde olsam iki devletli çözüm modelini kabul ederdim. İki devletli çözüm olursa ne hale geleceğimizi göreceğiz. Tabi ki bir çözüm olması bu ülke için çok iyi olacaktır. Ülkede bir çözüm olacaksa 1960 Cumhuriyeti’ne dönüş en doğrusudur.”

Halil Çomunoğlu

“Mart ayında başlayacak müzakerelerde bir çözüme varılacağını düşünmüyorum. Bu güne kadar olmadı madem bundan sonra da olmaz. Bu durum böyle devam edip gidecek ancak nereye kadar bilemeyiz. Çözüm olacak umudumuzu kaybetmemizin nedeni 1974 yılından bu yana geçen yıllarda olmamasıdır. Çözüm bu ülke için daha iyi olur ancak bu düzenden memnun olan çıkar sağlayan kişiler çözüm olmasını istemiyor.”

Tahsin Taşlı

“Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin mart ayında başlaması bekleniyor ve inşallah bir sonuç çıkar. Çözüm her zaman için daha güzel olur o nedenle inşallah bir sonuca artık varılır. Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm modelinin en doğru karar olduğunu düşünüyorum.”

Erol Miralay

“Kıbrıs meselesi ile ilgili mart ayında başlaması beklenen müzakerelerden gerçek Kıbrıslılar olumlu sonuç çıkmasını istiyor. Bu küçücük adaya yıllar içinde planlı şekilde taşınan nüfusla birlikte çözüm de havada duruyor. Mevcut düzeni kuranlar bu çözümü istemediği için taşınan nüfus da bu kesimi seçtiği için bize hiçbir söz hakkı kalmıyor. Görüşmeler sonucunda daha fazla sınır kapısının açılması anlaşmasının çıkmasını istiyorum çünkü biz Kıbrıslılar Kıbrıs’ı yaşamak için güneye gidiyoruz. Tabi ki bir çözüm bu ülke için daha iyi olacak ancak mevcut düzeni kuranlar kaymak yediği için çözüm istemiyor.”