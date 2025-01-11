Tarihe geçti

ABD'de 10 gün sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump hakkındaki "sus payı" davasında karar açıklandı. Mahkeme Trump suçlu bulunmasına karşın herhangi bir cezaya gerek görmedi. Buna karşın suç siciline işlenecek Trump ABD tarihinde hüküm giymiş ilk başkan olacak. Trump’ın porno yıldızına para öderken evrakta sahtecilik yaptığı ‘sus payı’ davasının cezası açıklandı. Yargıç, Trump’ın hüküm giymiş bir suçlu olduğunu ama seçilmiş başkan olduğu için hapis cezası vermeyeceğini söyledi. Yargıç, ağır suç mahkumiyetlerinde nadir görülen koşulsuz tahliyeyi, kısmen Trump'ın başkanlığı ile çakışan bir ceza vermesi halinde ortaya çıkacak karmaşık anayasal sorunlardan kaçınmak için planladığını belirtti. Yargıç, "Siz ABD'nin seçilmiş başkanısınız. Ben de hakimim. Hukuk sisteminin herkese eşit davrandığını göstermek adına cezanızı açıklamak zorundayım. Başkan olacağınız için herhangi bir hapis cezası açıklamıyorum. Sadece sizin hüküm giymiş bir suçlu olduğunuzu yüzünüze söylüyorum." dedi. Trump, ABD tarihinde hüküm giymiş ilk başkan olacak. Trump, seçilmiş başkan olduğu için dokunulmazlığı nedeniyle hapse girmeyecek.

“Sahte, uydurma bir suçlama”

Sus payı davasında Trump, yetişkin filmi oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi gizlemek için şirketinin kayıtlarında oynama yapmakla suçlanıyordu. Trump'ın 2016 kampanyasının sonlarına doğru, ikisinin on yıl önce yaşadığını iddia ettiği bir cinsel ilişkiyi kamuoyuna anlatmaması için kendisine ödeme yapılmıştı. Trump, aralarında cinsel bir şey geçmediğini söylüyor ve siyasi rakiplerinin kendisine zarar vermek için sahte bir kovuşturma başlattıklarını iddia ediyor. Cumhuriyetçi başkan, “Ben hiçbir zaman iş kayıtlarında tahrifat yapmadım. Bu sahte, uydurma bir suçlamadır” dedi.

