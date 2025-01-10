Evraklara el konuldu

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde toplam 4 bin 385 araç kontrol edildi.

Denetimler sonucu 637 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 12 aracın evraklarına el konularak, trafiğe çıkışı yasaklandı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 726 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 151’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 40’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, biri sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, biri tehlikeli sürüş yapmak ve 103’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 311 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında 2 bin 788 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde

134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 105’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 259 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 871 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 6’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak ve 48’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 67 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

