Kostas’ın başı belada

Hüseyin ÇİÇEK

Beyarmudu Sınır Kapısı’nda rutin arama gerçekleştiren Gümrük Dairesi personeli kuzeye 136 kilo kaçak et geçirmeye çalışan Kıbrıslı Rum baba ile oğlunu tutukladı. Kostas Koukos ile Kosmas Koukos mahkeme emriyle tutuklanarak polis karakoluna götürüldü. Baba Kostas Koukos, “fakirlere dağıtmak için getirdik, suç olduğunu bilmiyorduk” dedi ama KKTC kanunları gereğince serbest bırakılmadı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Sadi Sadi Sönmezler, 8 Ocak 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Kostas Koukos’un kullanımında olan ve oğlu Kosmas Koukos’un yolcu olarak bulunduğu aracın bagaj kısmında, gümrük personeli tarafından yapılan aramada, turuncu çöp poşetleri içerisinde, 136 kilo ağırlığında, kemiksiz dana eti ele geçirildiğini açıkladı.

Konu etlere el konduğunu belirten polis, Kostas Koukos’un, “fakirlere dağıtmak için getirdik, suç olduğunu bilmiyorduk” şeklinde izahatta bulunduğunu ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025, 10:12