Gayretköy’de, 520 kilo kaçak et 

Çöp torbalarında sağlıksız bir şekilde taşınan etlerin Güney Kıbrıs’tan alındığı açıklandı.

Olayla ilgili açıklama yapan polis, operasyonun 9 Ocak 2025 tarihinde

saat 13.00 sıralarında, Gayretköy’de gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.K.’nin(E-43) kullanımındaki araçta yapılan aramada, GKRY bölgesinden alınan ve KKTC’ye ithali yasak olan toplam 520 kilogram ağırlığında küçük ve büyükbaş hayvanlara ait muhtelif etleri, gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığı, etlerin araçla birlikte emare alındığını bildirdi.

