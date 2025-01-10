Kurnaz tilki

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarkete 31 Aralık 2024 tarihinde müşteri olarak giden 69 yaşındaki T.Ö.(E), satışa sunulan toplam 949 TL değerindeki kuzu eti ile bir şişe şarabı alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Polisin verdiği bilgiye göre; zanlı, 1 Ocak 2025 tarihinde ise aynı markete giderek, kuzu etini satın aldığını ancak koktuğu için iade etmek istediğini söyledi. Zanlı, eti markete geri iade etmek suretiyle, 809 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin etti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, T.Ö tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlının 6 Ocak 2025 tarihinde yine aynı süpermarkete müşteri olarak gittiği, toplam 645 TL değerindeki muhtelif gıda ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

