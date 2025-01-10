Akıl koysunlar

Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten 2 bin 433 TL değerinde bakım kremi ile tıraş makinesi çalan 22 yaşındaki Engin Alp Fidan ile 27 yaşındaki Tahir Üren olaydan 9 gün sonra tutuklanarak, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlıların 30 Aralık 2024 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten 2 bin 433 TL değerinde saç serumu, bakım kremi ve tıraş makinesi çaldıklarını söyledi.

Polis memuru, olayın 8 Ocak 2025 tarihinde bildirilmesi üzerine, zanlıların aynı gün tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların tasarrufunda bir tıraş makinası ve saç serumu kutularının bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların aynı gün vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini açıkladı. Zanlıların ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlılar ise pişman olduklarını dile getirdi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

