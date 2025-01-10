Tümü cezaevinde

Güzelyurt’ta yılbaşı gecesi gerçekleştirilen denetimlerde tutuklanan biri Ürdün, 2’si Fas ve diğer 2’si Mısır uyruklu 5 üniversite öğrencisi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Uyuşturucu suçundan tutuklanan zanlılar Ürdünlü Ahmad Al Zoubi,Fas uyruklu Mohamed Mardy ile Abderrahmane El Habbazi ve Mısır vatandaşı Mahmoud Abdelatty ile Moaaz Metawea teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 4’ü teminatla serbest bırakılırken, öğrenci izni süresi dolan Mahmoud Abdelatty’nin 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Ancak 4 zanlı teminat şartını yerine getiremeyince tümü cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında şüpheli görülen HD 789 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, araç sürücüsü Ahmad Al Zoubi, yolcu olarak bulunan Mohamed Mardy ve Abderrahmane El Habbazi’nin tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların uyuşturucu maddeyi Lefke’de Moaaz Metawea’dan aldıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, 1 Ocak 2025 tarihinde saat 01.15 sıralarında Gemikonağı’nda kalan Mahmoud Abdelatty ve Moaaz Metawea’nın evinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda salon kısmında masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücü bulunarak emare alındığını ve zanlıların da tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlılardan Ahmad Al Zoubi, Mohamed Mardy, Abderrahmane El Habbazi ve Moaaz Metawea’nın ülkede öğrenci izni olduğunu ancak Mısır vatandaşı Mahmoud Abdelatty’nin izin süresinin dolduğunu belirterek, teminat talep etti.

Ancak 4 zanlının mahkemenin öngördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyince bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. Mahmoud Abdelatty’in ise 45 günü aşmayacak süreyle cezaevinde beklemesine emir verildi.