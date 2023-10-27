‘Hamileyim’

Kuzey Kıbrıs’ta son bir yıldır kaçak yaşam süren Nijeryalı Beuaty Alexcander, önceki gün polise giderek, hamile olduğunu söyledi ve ülkesine gönderilmeyi talep etti.

Yapılan muhaceret kontrolünde ülkede 1 Ekim 2022 tarihinden beri kaçak yaşadığı belirlenen zanlı suçüstü yakalanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, 26 Ekim 2023 tarihinde saat 09.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, pasaportunu kaybettiğini söyleyen zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde zanlının 1 Ekim 2022 tarihinden beri 390 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde hamile olduğunu, ülkesine dönmek istediğini söylediğini aktardı. Polis memuru zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.