Şehit Yalçın İlkokulu öğrencileri, Girne Inner Wheel kulübü ile birlikte Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Girne Inner Wheel kulübü öğrencilerin transferine sponsor oldu. Meritta yetkilileri miniklere merkez hakkında bilgi verdi. Çocuklara çevrenin önemi, denize atılan çöplerin canlılara verdiği zarar, naylon torbaların kaplumbağaların ölümüne sebep olabileceği anlatılarak, farkındalık yaratıldı. Çocuklar merkezi gezdikten sonra Merit oteller gurubunun ikram ettiği yiyeceklerden tattı.