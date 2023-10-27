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5 bin TL ödedi

Kıskançlık krizine girince eşini darp eden Ballıca teminatla serbest kaldı

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5 bin TL ödedi
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, kıskançlık krizine giren Aytaç Ballıca, eşinin boğazını sıktı, ardından iterek darp etti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, dün teminat maksatlı çıkarıldığı mahkeme tarafından, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 22 Ekim’de, Güvercinlik kavşağında bir sitede, ikametgahları içerisinde, kıskançlık yüzünden tartıştığı eşinin boğazını sıktıktan sonra elleri ile göğsünden iterek darp ettiğini açıkladı.
Zanlının suçunu kabul ettiğini bildiren polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti ve mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 75 bin şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi. 

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