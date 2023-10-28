İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gaziveren Muhtarı Zekiye Akarsular ve aza heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Muhtar Akarsular, mevcut kırsal kesim arsalarının altyapısının tamamlanmasını ve gençlere de yeni kırsal kesim arsaları talep etti.

Akarsular ayrıca bölgede yapılması planlanan mezarlık içinde geçmişte başvuru yapıldığına dikkat çekerek, başvurunun kaymakamlık tarafından onaylandığı duyumunun kendisine ulaştığını ancak resmî belgenin muhtarlığa ulaşmadığını belirterek, Bakan Oğuz’dan konunun çözümü noktasında yardımcı olmasını talep etti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’da kabulde yaptığı konuşmada, Gaziveren Muhtarı Zekiye Akarsular ve azaların bakanlığa yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkede kadın muhtarların seçilmesinden ötürü mutlu olduklarını ve kadın muhtarların sayısının artmasını temenni ettiklerini söyledi.

Bölge planlı kalkınmalı

Oğuz konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Gaziveren Bölgesi ülkemizin en güzide bölgesi olma özelliği taşıyor. Ülkemizde yıllarca Güzelyurt ve Lefke bölgelerimiz göz ardı edildi. Ancak son dönemlerde ülkemizde gelişen emlak ve turizm sektörü ile bu bölgelerimiz gözde bölgeler haline geldi. Bu bölgelerimiz zaman içerisinde üniversitelerin açılması ve tarımsal faaliyetleri artmasıyla çok daha fazla ilgi odağı haline geldi. İskele Bölgesinden sonra Gaziveren Bölgesinin de bir çekim merkezi haline geldiğini gözlemliyoruz. Kontrollü büyüme önemli. Aksi; yaşam kalitesinden ödün vermektir. Bölgenin planlı kalkınmasını istiyoruz. Gelecek açısından kontrollü büyüme önemlidir.’’

Kırsal kesim arsalarının alt yapısı tamamlanacak

Bakan Oğuz, tüm bölgelerdeki kırsal kesim arsalarının altyapısının bu yıl ve gelecek yıl tamamlanacağını söyledi. Sosyal konut projelerinde de son aşamaya gelindiğini belirten Oğuz, “Kırsal kesin arsaları ile sosyal konutlar birlikte yürütülüyor.” ifadelerini kullandı.

Ülke kaynaklarının gün geçtikçe daha kısıtlı hale geldiğine dikkat çeken Oğuz, “kaynaklarımızı daha verimli ve kontrollü bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bakan Oğuz, Yazgı ve heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki bir heyeti kabul etti.

Oğuz kabulde yaptığı konuşmada, Yazgı’ya yeni görevinde başarılar diledi ve Yazgı’nın geçmişte KKTC’deki pek çok çalışmaya destek verdiğini anımsattı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı Türkiye ile KKTC’nin ayrılmaz bir bütün olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yıl dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak için geldiklerini kaydetti.