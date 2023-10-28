Rumlar memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel’de yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini araştıracak “belirli bir kişinin” atanması kararın kendisine bildirildiğini ve buna onay verdiğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi: “İlk Evet’i Dedi Diğerlerini Bekliyor” başlığı altında verdiği haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Çarşamba gecesi Avrupa Konseyi toplantısına katılmadan hemen önce yaptığı açıklamaya yer verdi. Hristodulidis; BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde “belirli bir kişinin atanması konusunda kendisinden onay istediğini” ve bu onayı verdiklerini söyledi.

Habere göre; Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın Kıbrıs’a geleceğini doğruladı.

Andoniu, Fileleftheros gazetesinde, Lacroix’nın adaya gelişine ilişkin yer alan haberi doğrulayarak Lacroix’nın Pile’deki ara bölge konusunda varılan uzlaşı ve UNFICYP konularını ele alacağını ifade etti.

