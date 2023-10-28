Kış öncesi önemli uyarı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu “Ülkenin enerji arz güvenliğinin sağlanması adına Teknecik Elektrik Santraline bir an önce doğrudan alım yöntemi ile yatırım yapılması gerekmektedir.” dedi.

Tuğcu, EL-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, santral alımı için 18 Ekim tarihinde kapanan Teknecik Elektrik Santraline iki adet en az 15 MW en fazla da 20 MW toplamda 30 ile 40 MW dizel santral alım ihalesine tüm teknik ve idari şartnameleri uygun olmasına rağmen, ihaleye katılacak firmaların keşif bedeli 33 milyon euroyu az bularak artırılmasını talep ettiklerini öğrendiklerini bildirdi.

Enerji ihtiyacı arttı

Tuğcu, açıklamasında şunlara yer verdi:

“El-Sen olarak yaptığımız araştırmalarda ise 2 santralin anahtar teslim maliyetinin 26-28 milyon euro olduğudur. Kıb-Tek’i, dolayısıyla da birkaç açgözlü doymaz firmaya 5-7 milyon euro kaptırmak yerine hem daha uygun fiyata hem de sürecin daha hızlı ilerlemesi adına bağlı bulunduğumuz Başbakan ve Bakanlar Kurulunu acil olarak bu konuda bir karar üreterek geçmişte de yapıldığı gibi doğrudan alım yöntemi kararı almasını talep ediyoruz. Bu şirketlere verilecek paralar ile üçüncü bir santral daha alabileceğimiz nettir.

Ülkemizde artan nüfus ve konutlar sebebi ile elektrik enerjisi ihtiyacı artmıştır. Her yönden gelişen ülkemizde elektrik enerjisi ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Enerji talebinin karşılanması için Teknecik Elektrik Santraline yatırım yapılması gerekmektedir. Kıb-Tek in elektrik enerjisini ayni makinelere sahip Aksa şirketinden kaç paraya aldığı gerçeği ortadadır.

El-Sen olarak süreci çok yakından takip etmekle birlikte, sürece katkı koymak adına muhalefet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin de doğrudan alım yöntemi ile sürecin hızlanması için Teknecik Elektrik Santraline yatırım yapılması ve uygun fiyatlara santral alımı için desteklerini bekliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur”