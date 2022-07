Hangisine inanalım

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) dün akşam iki farklı açıklama yaparak kafaları karıştırdı. İlk açıklamada üretim yetersizliğinden dolayı ülke genelinde ikişer saatlik kesinti yapılacağını duyururken, ikinci açıklamada ülke genelinde elektrik kesintilerinin olacağına yönelik yanlış bilgilendirme yapıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akşam saatlerinde yanlış bilgi neticesinde servis edilen ve sosyal medya ile bazı basın yayın organlarında yeniden elektrik kesintilerine gidileceği haberleri yayınlanmıştır. Tamamen yanlış bilgilendirme sonucu bir haber yayınlanmıştır. Santrallarımızda yeterli yakıt stokumuzun bulunduğunu ve olası bölgesel arızalar dışında herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını belirtmek isteriz."

Gemi bugün gelecek

Kıb-Tek yaptığı açıklamada yeterli stok olduğunu ifade ederken, Bakanlar Kurulu kararı ile ihalesiz alınan akaryakıtı taşıyan gemi ise henüz ülkeye ulaşmadı. Geminin bugün Teknecik tesislerine ulaşacağı öğrenildi.

Yakıt boşaltımı için hazırlıklar yapıldığı bilgisi elde edilirken, yakıtın depolara aktarıldıktan sonra Cuma günü kullanılabileceği ifade edildi.

Teknecik tesislerine bugün ulaşacak geminin 16 bin ton yakıt taşıdığı bilgisi elde edildi.

İkinci ihalesiz alım

Bakanlar Kurulu, Sidereal Lines LTD. ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi hususunda müteahhit firma ile yaşanan sorunlar nedeniyle, akaryakıtın (fuel oil) Petrol Geri Kazanım Şirketi LTD. (PETCO) isimli şirketten temin edilmesi ve taşınmasına karar verdi. Karar, 8 Temmuz tarihli Resmi Gazete’nin özel sayısında yayımlanmıştı.

Sidereal Lines LTD. ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi hususunda müteahhit firma ile sorunlar yaşanması, ülkedeki elektrik kesintilerinin sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlara neden olması, konunun ivediliği ve halkın elektrik ihtiyacının kesintisiz karşılanmasının sağlanması gibi unsurların gerekçe olarak gösterildiği kararda, Petrol Geri Kazanım Şirketi LTD. (PETCO) isimli şirketin 8 Temmuz 2022 tarihli teklifi çerçevesinde ihtiyaç duyulan 1,100 ± m ton akaryakıtın (fuel oil), Petrol Geri Kazanım Şirketi LTD. (PETCO) isimli şirketten temin edilmesi ve taşınmasına karar verildiği belirtilmişti.