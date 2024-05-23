Hasar 42 bin TL

Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde üzerine yanıcı madde dökülerek yakılan oto elektrikçi A.Y.’ye ait olan ancak E.O. (K-32) tarafından kullanılan aracın yakılmasıyla ilgili tutuklanan

Hüseyin Eger ile Cuma Eger dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada yakılan araçla ilgili hasar tespiti yapıldığı, 42 bin TL tutarına maddi zarar oluştuğu belirtildi.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru, kundaklama olayının 13 Mayıs 2024 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yaşanan olayda A.Y. adına kayıtlı park halinde bulunan RF 427 plakalı, 2013 model mavi renk, Volkswagen Polo marka aracın üzerine henüz türü tespit edilemeyen yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandığını söyledi.

Polis, çevre güvenlik kameralarının incelendiğini, 2 erkek şahsın aracı ateşe verirken görüldüğünü belirtti.

Polis, olay esnasında giyilen kıyafetler ve şahısların eşkalleriyle uyuşan zanlıların şüpheli görülerek, önceki gün tutuklandıklarını açıkladı.

Hüseyin Eger’in ikametgahında arama yapıldığını kaydeden polis, kamera görüntülerinde tespit edilen kişilerin giymiş olduğu kıyafetlerin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı. Polis, aracın A.Y.’ye ait olduğunu ancak E.O.’nun kullanımında bulunduğunu, zanlı Hüseyin Eger’in eşi ile E.O. isimli kadının aralarında husumet olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, meydana gelen araç yangınında 42 bin TL hasar oluştuğunu belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 25 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için 3 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.