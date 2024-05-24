Gıda yardımı engelleniyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki Filistinli çocukların "yetersiz beslenme ve susuzluktan" ölme riskinin arttığını belirtti. UNICEF İcra Direktörü Russel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in temel gıda yardımlarını engellemesi nedeniyle yeterli gıda ve temiz suya ulaşamayan Gazzeli çocuklar konusunda uyarıda bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Russel, "Gazze'de 7 aydan fazla süren savaşta hayatta kalan çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan ölme riski giderek artıyor." ifadesine yer verdi.

Küçük çocuklar için şiddetli akut yetersiz beslenmenin, "kalıcı bilişsel ve fiziksel hasara" neden olabileceğini belirten Russel, "Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli." ifadesini kullandı.

Catherine Russel, yaptığı ikinci bir paylaşımda, "Refah ve ötesinde yoğunlaşan askeri operasyonlar ve çatışmalardan dolayı" Gazze'nin kuzeyinde beslenme hizmeti sunabilen tek çocuk hastanesinin de işlevsiz hale geldiğini belirtti.

Russel ayrıca, yardım yollarının İsrail ordusu tarafından kapatılması nedeniyle Gazze'de çocukların "feci bir bedel ödemeye devam ettiğini" kaydetti.

