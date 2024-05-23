Babajan cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir marketin otoparkında düzenlenen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan

Türkmenistanlı Babajan Ergeshev ve Babajan Hudayberdiyev ile suçla bağlantılı tutuklanan

Halil Kayalar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme benzer suçtan sabıkası olan Babajan Ergeshev’i cezaevine gönderirken, diğer iki zanlı ağır teminat şartlarıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerinin 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir markerin otoparkına operasyon düzenlediklerini anımsattı.

Polis, operasyonda Babajan Ergeshev’in kullanımındaki VA 961 plakalı araç içerinde bir adet Sig Sauer marka 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet 9 mm canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, Babajan Ergeshev ile olay yerinde bulunan Babajan Hudayberdiyev’in tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Babajan Ergeshev’in silahı kendisine gönderilen konum üzerine Yeşilköy’de temin ettiğini ifade etti.

Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturma sonucu Ergeshev’in silahı alacağı konumun Kayalar tarafından gönderildiğinin iddia edildiğini ve soruşturma maksatlı tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Babajan Ergeshev’in benzer suçtan, Kayalar’ın uyuşturucu suçundan sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Babajan Ergeshev’in 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme, Kayalar’ın 300 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin bir milyon 700 bin TL kefalet senedi imzalaması, Babajan Hudayberdiyev’in 200 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.