Gümrük personeli görevde

Lefkoşa ve Boğazköy'de polis ve gümrük dairesi personelinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda kaçak sigara ve nargile ele geçirilirken, İskele’de 2 adet gümrüksüz araç tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; Lefkoşa'da dün saat 15.00 sıralarında İplik Pazarı Sokakta faaliyet gösteren işletmeciliğini R.F.T'nin (E-19) yaptığı markette, polis ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, toplam 133 adet elektronik sigara ve toplam 44 paket sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edildiği ve satışa sunulduğu tespit edildi. R.F.T'nin tutuklandığı belirtildi.

Boğazköy'de ise saat 12.00 sıralarında N.B'nin (E-) kullanımındaki araçta ve ikametgahında Polis ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından yapılan aramalarda, toplam 281 adet elektronik nargile tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gümrüksüz araçlar tespit edildi

İskele'de yapılan operasyon kapsamında iki adet gümrüksüz araç tespit edildi. İskele’de polis ve Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, iki adet gümrüksüz araç tespit edildi.

Araçlara el konulurken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.



