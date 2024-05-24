Sınırda daha çok devriye

Politis gazetesi, “Mülteciler Konusunda UNFICYP’ten De Önlemler” başlığı altında verdiği haberinde, BM Barış Gücü’nün KKTC’den Güney Kıbrıs’a yönelik "kaçak göçmen akınlarının" engellenmesi amacıyla önlemlerini arttırdığını iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, UNFICYP’in, bu amaçla “Athienu” (Kiracıköy) ve diğer bazı noktalarda devriyelerini arttırdığını iddia etti.

BM’nin, “Athienu” bölgesinde ara bölgeye askeri tip çadır kurduğunu ve kontrollerini arttırdığını belirten gazete, bu önlemlerin ilk meyvelerini verdiğini ve geçen günlerde, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan bir grup mültecinin “durdurulduğunu” öne sürdü.

Sıddık doğruladı

Gazete haberinin devamında, BM Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık’ın gazeteye yaptığı açıklamada, UNFICYP’in ara bölgede denetimlerini arttırdığını doğruladığını yazdı.

Habere göre Sıddık açıklamasında; “ara bölgede güvenliğin ve sükunetin korunmasının UNFICYP’in birinci önceliği olduğunu” belirterek “ara bölgede insan kaçakçılığı konusundaki endişeleri anladıklarını ve kaçak geçişlere karşı devriyelerini arttırdıklarını” ifade etti.

Gazete ayrıca, Rum makamlarının da kaçak mültecilere yönelik önlemlerini arttırdıklarını, RMMO’nun da, gerek mevcut gözetleme kuleleri gerekse yakın geçmişte ara bölgeye yerleştirilen kameralar aracılığıyla gözlemlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Gazete, Rum makamların, “Astromerit”, “Athienu”, “Denya-Akaki” köyleri arasında ve “Ahlacia” (Eğlence) bölgesinde, mültecilerin sıklıkla kullandıklarını tespit ettikleri bazı noktaları daha sıkı bir denetim altında tutuklarını aktardı.