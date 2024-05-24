Lefke’de anlamlı gün

Çevre Koruma Dairesi tarafından düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Lefke’de çevre duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak amacı ile “Atmadan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Çevre Dairesi yetkilileri ve personeli, bölge okulları öğretmen ve öğrencileri ile Lefke halkı katıldı. Çevre Koruma Dairesi tarafından düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak amacı ile “Atmadan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı etkinlik dün Lefke’de yapıldı.

Etkinlik, bölge okulları öğrencilerinin kortej yürüyüşü ile başladı.

Lefke Kaymakamlık binası önünde başlayan kortej, Lefke Atatürk Parkı’ndaki etkinlik alanına kadar devam etti.

Etkinlikte yarışma da düzenlendi.

“Atamdan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı proje yarışmasında, Liseler kategorisinde yarışan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, atıklardan yaptıkları Atatürk portresi ile birinci gelirken, ikinciliği Gazi Lisesi, üçüncülüğü ise Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri kazandı.

Yarışmanın İlkokul kategorisinde ise Yedidalga İlkokulu birinciliğe, Lefke İstiklal İlkokulu ikinciliğe, Yeşilyurt İlkokulu üçüncülüğe layık görüldü.

Liseler Arası kategoride birinciliğe layık görülen Atatürk portresi ise okul yönetimi tarafından, günün hatırası olarak Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na hediye edildi.

Çevre eğitimi önemli

Etkinlikte konuşan Bakan Ataoğlu, vatandaşların çevreye olan duyarlılığını ve çevre konularındaki farkındalıklarını arttırmak amacı ile Bakanlık olarak birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti.

“Atmadan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı etkinliğinde de çevre duyarlılığının arttırılmasının amaçlandığını belirten Ataoğlu, bu doğrultuda, küçük yaşlardan itibaren çevre eğitiminin verilmesinin önemine vurgu yaptı ve yaptıkları girişimle bugün çevre dersinin müfredat kapsamına alındığını aktardı.

Gençlerin çevre duyarlılığında en etkili paydaş olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, Gençlik Federasyonu iş birliğinde başlatılan “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu’nun” bütün ilçeleri kapsayacak şekilde devam ettiğini, bu ve buna benzer etkinliklerin de gençlerle birlikte devam edeceğini belirtti.