Eşsiz eserler seslendirilecek

19. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında bu akşam Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz konser verecek. Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de başlayacak konserin ilk bölümünde Expromte Trio Beethoven’in “Do minör piyanolu trio”sunu seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde ise Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz, Türkçe ve yabancı popüler şarkılar sunacak. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele'nin katkılarıyla, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen festival, 31 Mayıs' a kadar 12 farklı konsere ev sahipliği yapacak. Konser biletleri; Deniz Plaza mağazaları, Bellapais Manastırı bilet ofisi, konser girişi veya online bilet olarak “biletfest.com” dan temin edilebiliyor.

