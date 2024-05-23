Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan Berlin Bar’ın güvenlik görevlilerini bıçaklayan üniversite öğrencisi Enes Karasakal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Aleyhine adam öldürmeye teşebbüs suçu başta olmak üzere 8 ayrı ağır suçlama getirilen zanlının tutuklu yargılanması talep edildi.

Sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz etti.

Ancak mahkeme, katle teşebbüs suçunun müebbet hapis öngören ağır cezalık bir suç olduğunu belirterek, tutuklu yargı kararı verdi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında Berlin Bar önünde meydana geldiğini anımsattı. Polis, olay esnasında183 promil alkollü olan zanlının kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle yanında bulundurduğu çakıyı mekanın güvenlik görevlisi K.P.’nin sol göğüs kafesi kısmına soktuğunu ve 2 santim genişliğinde kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi. Polis,

Polis, zanlının elindeki çakıyı diğer güvenlik görevlisi Y.U.’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 santim genişliğinde ve 2 santim derinliğinde kesik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının olay yerinde suçüstü tutuklandığını, kullandığı çakının emare olarak alındığını belirtti.

Olayda yaralanan Y.U. ve K.P.’nin tedavisinin tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ifadesinde Berlin Bar isimli mekanın olaylı bir yer olduğunu, oraya giderken ne olur ne olmaz diyerek, yanına çakı aldığını söylediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının ceza-i ehliyetinin olduğuna dair rapor alındığını söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, katle teşebbüs suçunun müebbet hapis öngören ağır cezalık bir suç olduğunu, ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

3 ay cezaevinde

Zanlının avukatının itirazı üzerine duruşma yapıldı. Savunma, zanlının zorla dışarı çıkarıldığını, bir anlık hatayla söz konusu suçları işlediğini öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme katle teşebbüs suçunun müebbet hapis öngören ağır cezalık bir suç olduğunu belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

