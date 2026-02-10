 ‘Hastaneler evimizdir’

Melis GÜNEL

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) sağlıkta tam mesai tartışmaları kapsamında eylemlerini dün Mağusa’ya taşıdı. Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut, yasada yazan sekiz saatlik mesainin üzerine gerçekte 7 gün 24 saat çalıştıkları halde, sanki fazla çalışmak istemiyorlarmış gibi bir algı yaratıldığını savundu. Aralıksız çalışma koşulları nedeniyle şartların mevcut zorluğuna değinen Gürkut, “Biz değil sekiz saat, üzerine 24 saat çalışıyoruz. 32 saat uyumamış bir doktorun sizi ameliyat etmesine siz razı mısınız?” diye sordu.

Gürkut, hastanelerin, poliklinik odalarının, cihazların artık yetersiz kaldığını söyleyerek, yasaların halk sağlığı için yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Daha fazla çalışmaya razı olduklarının altını çizen Özlem Gürkut, altı doldurulmadan yapılmak istenilenin doktoru içerde tutarak mevcut eksikliklerle vatandaşa hizmeti artırmayacağını savundu.

“Biz sizin düşmanınız değiliz”

Vatandaşa seslenen Tıp-İş Başkanı Gürkut “Biz sizin düşmanınız değiliz, kalbinize dokunan, kanserinizi tedavi eden çocuğunuzun başında bekleyen biziz. Gece yarısı çaresizce aradığınızda koşan biziz” ifadelerini kullandı. İsteklerini sıralayan Gürkut, hastalara verecek ilacı bulabilmek veya yatıracak yatağı bulabilmek noktasında olduklarını savundu. Artan nüfusa cevap veremeyen sitemin ve eksikliklerin giderilmesinden sorumlu olanların, gereken sorumluluğu kendi üzerlerinden atmaya çalışarak hekimlerin üzerine yıkmaya çalıştığını vurgulayan sendika başkanı, Sağlık Bakanı’na da seslendi.

“Kamu kaynakları özele aktarılmamalı”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e, “Sizin adınıza konuştuğunu iddia edenlerin açıklamaları resmi politikanız mı?” siye soru yönelten Özlem Gürkut, kamu kaynaklarının özele aktarılmaya devam edilmesi durumunda kamu kaynaklarının yok olacağını, hekimlerin özele geçmeyi tercih edebileceğini ve genç hekimlerin ülkemize geri dönmeyi istemeyecekleri konusunda endişelerinden bahsetti.

Tıp-İş bugün de grev yapacak

Bu arada Tıp-İş, grevin bugünde devam edeceğini açıkladı.

Sendika, örgütlü olduğu tüm sağlık birimlerinde 07.45-15.30 saatleri arasında acil hizmetler, yoğun bakım, yatan hasta hizmetleri, kemoterapi ve hemodiyaliz hizmetleri hariç tüm hizmetleri durdurma kararı aldığını belirtti.

