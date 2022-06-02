Suna ERDEN

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Güngör köyü yakınlarında Hayalet operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, Seyit Çoban ile Mehmet Alkış tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aktarılan bilgilere göre; Ormanlık alana atılan molozların arasında uyuşturucu olduğuna dair bilgi alan polis, bölgede pusuya yattı.

Uzun süren bir bekleyişin ardından Seyit Çoban ile Mehmet Alkış, uyuşturucuyu almaya geldi.

Bir anda polisleri karşılarından gören 2 zanlı kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ormanlık alanda gözaltına alınan zanlılar dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis pusuya yattı

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 30 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Güngör köyü civarında, ağaçlık alanda moloz yığınları arasında uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini belirtti.

Polis memuru, bölgede yapılan kontrolde beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasında dört ayrı şeffaf naylon içerisinde 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını belirten polis, daha sonra pusu görevine başlandığını açıkladı.

Polis, 31 Mayıs 2022 tarihinde saat 21.30 sıralarında Mehmet Alkış'ın yolcu olarak bulunduğu, Seyit Çoban'ın kullandığı aracın uyuşturucu maddenin bulunduğu bölgeye geldiğini söyledi.

Polis memuru, Mehmet Alkış'ın araçtan indiğini, karanlık olduğu için telefonunun ışığı ile yolunu gördüğünü ve maddelerin olduğu yere gelip uyuşturucuyu aldığını ifade etti.

İkisi de kaçmaya çalıştı

Polis, bu esnada pusuda bekleyen ekiplerin ortaya çıktığını ve zanlıyı gözaltına almaya çalıştığını ancak Mehmet Alkış'ın elindeki telefonla görevli memurun kulak arkasına vurup kaçmaya çalıştığını açıkladı.

Polis, Mehmet Alkış'ın makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirildiğini, kaçmaya çalışan Seyit Çoban’ın da yakalandığını belirtti.

Polis, Mehmet Alkış'ın üzerinde yapılan kontrolde 140 Euro ile 320 TL nakit para bulunduğunu dile getirdi.

Polis, zanlıların uyuşturucuyla ilgili bilgileri olduklarına ve almaya geldiklerine dair sözlü beyanları olduğunu söyledi.

Polis, her iki zanlının da ikametgâhlarında arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.