Üyeler yoğun ilgi gösterdi

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 10.Olağan Genel Kurulu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Genel Kurul’da başkanlık için Sami Dilek ve Ahmet Serdaroğlu yarıştı.

Genel Kurul’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve UAMIF Genel Sekreteri Yusuf Ziya Odabaş, Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, DOK Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı H.Necip Nalbantoğlu ve Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendika temsilcileri katıldı.

Üyelerin yoğun katılım gösterdiği Genel kurulda ilk olarak divan oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Genel Kurul’a gönderilen mesajlara yer verildi.

Genel Kurul’a seslenen Divan Başkanı Hasan Değirmencioğlu, misafirlere “hoş geldiniz” diyerek, üyelere güvenlerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra Kamu-İş’in tarihi hakkında video gösterildi ve konuşmalara geçildi.

Taçoy: Siyaset sendikanın önüne geçmesin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yaptığı konuşmada, siyaseti, sendikanın önüne geçirecek, ideolojik davranışlarda bulunulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Amaçlarının verilen emeğe saygı duymak ve karşılığını vermek olduğunu kaydeden Taçoy, çalışma ortamlarını iyileştirmek, sendikal yaşantıda hakların alınabilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaklarını söyledi.

Atan: Ülke yangın yeri

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise, ülkenin yangın yeri olduğunu savunarak, ülkede bazı şeylerin değişmesi gerektiğini kaydetti.

Genel kurulda, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve UAMIF Genel Sekreteri Yusuf Ziya Odabaş, DOKGemi-İş Sendikası Genel Başkanı H.Necip Nalbantoğlu, Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer birer konuşma yaptı.

Dilek: Bu tablo bizim eserimiz

Daha sonra başkan adayları konuşma yaptı. İlk olarak Sami Dilek söz aldı. Herkesi selamlayan Dilek, Genel Kurul’un hayırlı olmasını diledi.

Sendikadaki geçmişinden bahseden Dilek, 1996 yılında genç yaşta sendikanın mali sekreteri olduğunu ve görevini 12 yıl aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Dilek, 2012-2018 yıllarında ise genel başkanlık yaptığını belirtti.

Mevcut yönetimi takip ettiğini kaydeden Dilek, devrettikleri bayrağın ileriye götürülmesini beklediğini ifade ederek, “Ancak öyle olmadı” dedi ve mevcut yönetime eleştirilerde bulundu.

1996’da büyük kavgalar vererek, 5 yerde örgütlendiklerini dile getiren Dilek, bugün gösterilen tablonun kendilerinin eseri olduğunu söyleyerek, geçmişte yaptıklarından bahsetti.

Serdaroğlu: Üyeler algıya yenik düşmedi

Kamu-İş Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Serdaroğlu ise konuşmasında, üyelerin algıya yenik düşmediğini ifade etti.

Serdaroğlu, “Üzerinizde bir hakkım varsa hepinize helal olsun” dedi.

Hükümete seslenen Serdaroğlu, kıdem tazminatının önemini vurgulayarak, İş Yasası’nın değiştirilmek istenmesi durumunda süresiz greve gitmek için üyelerden onay istedi.