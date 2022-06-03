‘İkisi de işgal’ diyor

Fileleftheros gazetesi Hollanda’nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen Halk partisi (ELK) kongre çalışmalarında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıs ve Ukrayna sorunlarının Avrupa sorunları olduğunu belirtti.

"Kıbrıs’taki ve Ukrayna’daki işgal” arasındaki paralellikten söz eden Anastasiadis "Ukrayna’nın yarasının, Kıbrıslıların yaşadıklarını çınlattığını” savundu.

Moskova’nın işgali haklı çıkarmak için kullandığı bahanelerin Türkiye tarafından da “Kıbrıs’ın işgali” için kullanıldığını iddia eden Anastasiadis, tüm çabalarına ve BM Güvenlik Konseyi’nin bir dizi kararına karşın Türkiye’nin kalıcı ve sürdürülebilir siyasi bir çözümün sağlanması çabalarına müdahil olmamakla birlikte hem karada, hem de denizde oldu bittiler yarattığını savundu.

Anastasiadis, Kıbrıs sorunu ve Ukrayna sorununun, Avrupa’nın da sorunları olduğunu, bu revizyonizmlere son verilmemesi durumunda, istedikleri ve hak ettikleri Avrupa’yı inşa edemeyeceklerini de belirtti.

Kıbrıs karar metni onaylandı

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise DİSİ tarafından ELK kongresinde onaylanması için sunulan Kıbrıs sorununa ilişkin karar metninin onaylandığını yazdı.

Habere göre DİSİ tarafından sunulan ve ELK tarafından onaylanan karar metninde, Kıbrıs sorununda iki devlete dayalı çözüm ve Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetleri kınandı.

Avrupa Halk Partisi de BM çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlamasını talep ederken Anastasiadis’in sunduğu Güven Yaratıcı Önlemlere yönelik önerisine destek belirtti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, toplantı sırasında Güney Kıbrıs’a destek talebinde bulunurken karar metninin onaylaması nedeniyle de Avrupa Halk Partisi’ne teşekkürlerini sundu.

Neofitu, Ukrayna savaşından da söz ederken herkesin Rus işgalini kınadığını söyledi.

Neofitu “Kıbrıslılar olarak kendilerinin savaşın ve göçmenliğin ne demek olduğunu ilk elden bildiklerini, savaşın ve Türkiye’nin yasa dışı işgalinin trajik sonuçlarını son 48 yıldır yaşamakta olduklarını” savundu.

Bu karar metniyle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güven Yaratıcı Önlemlerle cesaretlendirilen müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına destek istediklerini söyleyen Neofitu, kendilerinin ayrıca Türkiye’nin “yasa dışı faaliyetleri” ile Kıbrıs’ta iki devlet yaratma yönündeki kabul edilemez tezinin kınanmasını istediklerini ifade etti.