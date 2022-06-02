İki çocuğu vardı

Girne’ye bağlı Arapköy’de bir inşaatın taş duvarları için toprak dolgusu yapan kepçe operatörü 37 yaşındaki Mustafa Kocabaşoğlu meydana gelen iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, Kocabaşoğlu’nun Çatalköy’de yaşadığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; iş kazası dün saat 12.45 sıralarında, Arapköy’de meydana geldi.

Laden Sokak üzerinde bir inşaatın çevre taş duvarının toprak dolgusunu yapan Mustafa Kocabaşoğlu kullanımındaki kepçe, duvarın yıkılması sonucu devrildi. Kullanımındaki kepçe ile 6 metre derinliğe düşen Mustafa Kocabaşoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Mustafa Kocabaşoğlu’nun aslen Kahramanmaraşlı olduğu, uzun yıllardır Çatalköy’de yaşadığı 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.