Tarihe geçti

Gazimağusa’da yer alan ve kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020'de başlayan Maraş’a yoğun ilgi sürerken, bölgenin 500 bininci ziyaretçisi olan Sevgi Işık’ı kapıda karşılayarak plaket ve buket takdim edildi.

Maraş’ı ziyarete giden ancak büyük bir sürprizle karşılaşan Işık, hem şaşırdığını hem de çok mutlu olduğunu dile getirdi. İkinci kez Maraş’ı ziyaret ettiğini ifade eden Işık, “İyi ki açılmış” dedi.

Yoğun ilgi görüyor

Ekim'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş ilgi görmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen bölgede hizmete sunulan plajlar, bisikletler turistleri hem memnun ediyor hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Maraş'ta şu ana kadar yüzde 3,5'lik bölüm, askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirilirken,

açılım sürecinin başlamasıyla bölgeyi ziyaret eden turist sayısı dün itibari ile 500 bini geçti.

İyi ki açılmış

Kapalı Maraş’ın 500 bininci ziyaretçisi Sevgi Işık isimli şahıs olurken, genç dün saat 13.30 sıralarında kadın Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından kapıda karşıladı.

Arter, Işık’a plaket ve buket takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter plaketi verirken, 7 Ekim 2020 tarihinde ziyarete açılan Maraş’ı 600 günde ziyaret edenlerin sayısının 500 bini bulduğunu ifade etti.

Arter, Maraş açılımının Kıbrıs müzakerelerine faydalı olması dileğini yineledi.

500 bininci ziyaretçi Sevgi Işık da, ikinci kez Maraş’ı ziyaret ettiğini belirterek, “İyi ki açılmış” dedi.

Belediye Başkanı Arter ile talihli ziyaretçi günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.