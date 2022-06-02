Ölümüne sürdü

Ömer KADİROĞLU

Girne-Lefkoşa anayolunda dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin birinin kadın, diğerinin erkek olduğu belirtildi. Aracı süren şahsın öğrenci olduğu ve hafif yaralandığı açıklandı. Sürücü, polis eşliğinde hastaneye götürülürken, hayatını kaybeden kişilerin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Gazetemiz yayıma hazırlandığında polisin kimlik tespit çalışması ve soruşturması devam ediyordu.

Önce çelik bariyerlere çarptı

Lefkoşa-Girne anayolunda dün gece trafik dehşeti yaşandı. Girne’den dönen ve içerisinde Sudan uyruklu 4 gencin olduğu araç kaza yaptı. Polisten alınan bilgiye göre; kaza saat 12.30 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolunda meydana geldi.

Lefkoşa’ya doğru seyreden KY 976 plakalı araç, çevre yolunu geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol içerinde takla atan ve savrulan araç daha sonra orta refüje çevreleyen beton duvara vurdu.

Kaza sonucu araçta bulunan yabancı uyruklu kadın şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 erkek ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 kişi hastanede hayatını kaybetti

Ancak ağır yaralanan 2 kişiden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Bir kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayı hafif atlayan sürücü ise polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Kazada ölen ve genç kişiler oldukları belirtilen 2 kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polisin kimlik tespit çalışmaları geç saatlere kadar sürerken, sürücünün sorgulanacağı belirtildi.

Kazaya neden olan etkenlerle ilgili de araştırma yapılırken, tüm detayların bugün polis tarafından açıklanacağı ifade edildi.