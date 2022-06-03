‘Harami düzeni değişecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemine katılan kadınlar için yaptığı sürtük benzetmesi tepki çekmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadınlarımıza ‘sürtük’ dedin, ‘çürük’ dedin, ‘çamur’ dedin. Bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni el ele vereceğiz ve alaşağı edeceğiz. Neyle edeceğiz, helal oylarımızla edeceğiz” diyerek, tepkisini ortaya koyarken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bu ablayı duydun mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur programı kapsamında Bucak ilçesindeki esnaf ziyareti öncesi vatandaşlara seslendi.

Akşener konuşması sırasında alandaki vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir kadının, Gezi eylemcilerine ‘Sürtük’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki göstermesi üzerine Akşener, “Sayın Erdoğan duydun mu? Bu ablayı duydun mu? Sen Cumhurbaşkanısın. Bir yemin ettin Sayın Erdoğan. Hepimizin Cumhurbaşkanı olacağına namusun üzerine yemin ettin. Bizim namuslarımıza haksız, hukuksuz yere iftira atan, el uzatan olduğu zaman, o eli kırmak üzere namusun üzerine yemin ettin. Ve o yemini bozdun.” dedi.

Akşener şunları söyledi:

“Kadınlarımıza ise en son ‘sürtük’ dedin, ‘çürük’ dedin, ‘çamur’ dedin. Bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni el ele vereceğiz ve alaşağı edeceğiz. Neyle edeceğiz, helal oylarımızla edeceğiz.

Neyle edeceğiz, sandıkta. Neyle edeceğiz, demokrasi ile bunların tamamını göndereceğiz. O helal oylarınızı korumak da bizim için namus borcudur.

Bugün bir şey yapılamasa bile kalpte, vicdanda, ahirde ceza görürler. Bu ceza elbet vicdanlarımızda verilecektir. Eylemi ise sandıkta, helal oylarımızla bu arkadaşları o çok sevdikleri yandaşlarının yanına göndermektir.”

İnce’den Erdoğan’a suç duyurusu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gezi olaylarına karışanlar için 'sürtük' ifadesi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İnce, “Kendisine yapılan en ufak eleştiride bile soluğu mahkemede alan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında millete ‘sürtük, çürük' diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle Memleket Partisi olarak suç duyurusunda bulunduk” dedi.

İnce'nin Avukatı Halil İlker Çelik tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Erdoğan'ın TCK 216. maddesine göre halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğine vurgu yapıldı. Erdoğan'ın sosyal dayatma ve kısıtlamalara tepki olarak doğan gençlik hareketine destek veren kadınlara alenen ‘sürtük' dediğini kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

“Türk Dil Kurumu’na göre bu kelime, vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın, aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın, hayat kadını anlamlarına gelmekte olup alenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Bu nedenle işbu şikayet ile kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.”

