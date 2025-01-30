Hazırlıkları inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaatı tamamlanma aşamasına gelen KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesini ziyaret etti.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile geldiği yerleşkede incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet, yerleşkenin inşasında görevli çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve bazı bakanlar da eşlik etti. Yılmaz ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yakın bir tarihte Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunulacak bu kıymetli eserler, adanın mührü olarak KKTC'nin egemenliğini ve ortak geleceğimizi simgeleyecek. Açılış öncesi hazırlıklarını değerlendirdiğimiz bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne ve Cumhurbaşkanlığına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

