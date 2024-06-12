Onlar unutmadı

Güney Kıbrıs’ta yapılan seçimde, kuzeydeki belediyelere de başkan seçildi. “Maraş Belediye Başkanlığı”na Simos Yoannu, sözde “Girne Belediye Başkanlığı”na Yosif Violaris ve sözde “Güzelyurt Belediye Başkanlığı”na Viktoras Hacıavraam seçildi.

Haravgi gazetesi, Yoannu’nun oyların yüzde 39,3’ünü, Violaris’in oyların yüzde 66,2’sini, Hacıavraam’ın da oyların yüzde 50,9’unu aldığını yazdı.

Haberde, sözde “Akdoğan Belediye Başkanı”nın Andreas Kauris, sözde “Geçitkale Belediye Başkanı”nın Pieris Yipyiotis, sözde “Tatlısu Belediye Başkanı”nın Eleni Hacımihali-Milona, sözde “Lapta Belediye Başkanı”nın Sula Muretu, sözde “Alsancak Belediye Başkanı”nın Nikos Hacıstefanu, sözde “Değirmenlik Belediye Başkanı”nın da Mihalis Zambakidis olduğu belirtildi.

