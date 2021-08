Hem doğal hem leziz

Osman ZORLU

İskele’ye bağlı Mehmetçik’te geçtiğimiz gün açılan Yerel Üretici Pazarı sadece bölgeden değil ülkenin her yanından ziyaretçiyi ağırlıyor. Cittaslow Market Mehmetçik’te yer alan pazar bugün akşama kadar açık olacak. Pazar yerinde stant açan esnaf ürünlerinin hem doğal hem de lezzetli olduğunu söyledi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, pazarda satışa sunulan üzüm ve üzüm ürünlerinin de gereken tüm tahlillerinin yapıldığını söyledi.

Mehmetçik’te her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Üzüm Festivali’ni pandemi nedeniyle yapamadıklarını söyleyen Sarı Çizmeli, “Yerel üreticileri desteklemek için bu yıl böyle bir etkinlik gerçekleştirmeyi kararlaştırdık. Vatandaşların gösterdiği ilgiden oldukça memnunuz. Yerel Üretici Pazarımıza güzel Kuzey Kıbrıs’ın her bölgesinden ziyaretçi gelmesi bizleri ayrıca memnun etti. Buraya gelen tüm halkın içi rahat olsun, pazarda satışa sunulan üzüm ve üzüm ürünlerinin tümünün gereken tahlilleri yapılmıştır” dedi.