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Borçlarını ödemiş

Arkadaşının kendisine verdiği 750 Euro’yu Filipinler’e göndermeyen Jenelyn Jeremia mahkemelik oldu

Borçlarını ödemiş
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Suna ERDEN
Lefkoşa’da, 1 ay önce yakın arkadaşı olan R.B isimli kadının, Filipinler’e havale etmesi için kendisine verdiği 750 Euro nakit para ile kendi borçlarını kapatan Jenelyn Jeremia, şikayet üzerine önceki gün tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Özgür Sunalp, Lefkoşa’da, 11 Temmuz 2021 tarihinde saat 19.30 raddelerinde huzurda bulunan zanlı Jenelyn Jeremia’nın, arkadaşı olan R.B’nin Filipinlere göndermek üzere kendisine vermiş olduğu 750 Euro nakit parayı, havale yapmayarak, başka kişilere olan borcunu ödemek için kullandığının tespit edildiğini söyledi.
 Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek, konu parayı borçlarını ödemek için birçok şahsa verdiğini itiraf ettiğini aktardı. Polis, paranın aktarıldığı kişilerin henüz tespit edilemediğini de belirterek, soruşturma maksatlı süre talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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