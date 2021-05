‘Hepimiz battık’

Onur ULAĞ

Kıbrıs Türk eğlence kültüründe önemli bir yere sahip olan meyhaneler de pandemi sürecinde oldukça yara aldı. Uzun süren kapanma süreçlerinden dolayı birçoğu kapanırken, ayakta kalmaya çalışan meyhaneler ise can çekişiyor. Kısıtlamalar nedeniyle iş yapamaz duruma gelen meyhane işletmecileri, yaşadıkları zorlukları Diyalog’a anlattı.

Meyhane işletmecileri, önce uzun bir kapanma süreci yaşadıklarını, ardından belli bir saate kadar kısıtlı açıldıklarını ifade ederek, “Bu nedenlerden dolayı gelirimiz düştü. Aylık gelir giderimizi karşılamıyor. Ürün, personel, dükkân kirası derken işin içinden çıkamaz duruma geldik” dedi.

İşletmeciler, “Aşılama çalışmaları tamamlanmalı, kapalı devre turizmi kapsamında ülkeye gelen insanların dışarı çıkılmasına izin verilmeli, ayrıca turizmde tam açılıma gidilmelidir” şeklinde konuştu. Meyhaneciler, tam açılım olmadıkça batan iş yeri sayısının artacağını da söyledi.

Ne dediler…?

Nidai Saliş (Mağdurlar Meyhanesi)

“Pandemi nedeniyle uygulanan yasaklar işlerimiz durma noktasına getirdi. Her gün iş yerlerimizi zararına açıp, zararına kapatıyoruz. Para kazanamıyoruz ama vergi ödemek zorunda kalıyoruz. Dükkân sahibi kira bedelini istiyor, elektrik, su ve telefon gibi giderler devam ediyor. İş potansiyeli kalmadı. Elektriğini ödeyemeyen meslektaşlarımızın elektrikleri kesiliyor. Buzluklarda saklanması gereken besinler bozulduğu için çöpe atılıyor. Acilen önlem alınmalı. Tam açılıma gidilmeli; aşı çalışması tamamlanmalı ve turizmde adımlar atılmalıdır. Aksi takdirde batan esnaf sayısı artacaktır.”

Adnan Mercan (Adnan Mercan Usta Meyhanesi)

“ Bizi Corona bitirmese devlet bitirecek. Bize hiçbir desteği yok. Bugün üçüncü uyruklu çalışanlar için100 euro teminat alıyor. Ayrıca sigorta ücretini de her ay alıyor ama o insanlara bir kuruş yardım yapmıyor. Onun dışında işçi, vergi, elektrik, su ve kira gibi giderler devam ediyor ama bir kuruş gelir yok. Devlet bütün alacaklarını alıyor ama normal zamanda çalıştığımızın yüzde yirmisi kadarına çalışıyoruz. Birisi desin yüzde kırk gelirle çalışıyorum gelsin ben iş yerimin anahtarlarını ona veririm. Bütün halk perişan, döviz başını aldı gitti. Bu işin sonu yok, virüsle yaşamayı öğreneceğiz. Şimdi Corona’ya sığındık ama yarın öbür gün açılım olduğunda ne yapacak bu insanlar çoğu batacak. Sen şimdi bir açılım yap ki insanlar önünü görsün.”



Arif Bayraktar (Akşamcı Meyhanesi)“Dünyada bütün devletler ekonomilerini düzeltmek için ciddi kararlar alıp açılım yapıyorlar. Biz niye kendimize güvenemiyoruz? Biz kapalı turizmle gelen insanları 3 günün sonunda test sonucu negatif çıksa da ülkeden gönderiyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Dünya artık bu hastalıkla baş etmeye ve yaşamaya alıştı. Bazı şeylere neden alışamadığımızı, ayak uyduramadığımızı anlamış değilim.”Salih Kayım (Restorancılar Birliği Başkanı) Californian Restoran“Yaz geldi insanları evlerine kapatmak doğru değil. Şu an açık olduğumuz halde homojen bir şekilde vaka sayıları düşüyor. Pazar günlerini de açarsak aileler daha az bir araya gelecek ve bulaş riski azalacak. Bizim amacımız kapanmak değil her zaman açmaktır. Vatandaşlar hastalık konusunda çok bilinçli ve gerekli dikkati onlar da alıyor, bizde alıyoruz, kolluk kuvvetler de alıyor. Yine denetim olsun yine dikkat edilsin ama açılım olsun. Hemen yanımızda Güney Kıbrıs Rum kesimi var vakalar dokuz yüzlere dayandıklarında 15 gün tam kapanma yaptılar ama lokantalar, meyhaneler, kafeler gibi işletmeler akşam 23.00’e kadar açıktı. Üç günlük kapalı turizmle gelen insanları da dışarıya bırakmamak doğru değil. İnsanlar dışarıya çıksın ki güzel adımızı tanısın, yemeklerinden tatsın, esnafımızdan alış veriş yapsın. Bizim bütün dünya gibi bu duruma neden ayak uyduramadığımızı bilmiyorum.”Emirali Tatlıdil (Bizim Meyhane)“Bu yaz mevsiminde sokağa çıkma yasağı olmaz. Ben 17 senedir bu işi yapıyorum hayatımda böyle saçma karar görmedim. Bütün gün insanlar sokaklarda, arabaların içerisinde tıkış tıkış bu virüs gündüz bulaşmıyor da gece mi piyasaya çıkıyor?. Bizi bitirdiler. Gece çalışanları düşünmediler. Özel sektör normalde saat 18.00’de paydos ediyordu. Belki birkaç kuruş kazanırız diye insanlar iş yerlerini saat 19.00’da kapatıyor. Bu insanlar ne zaman evlerine gidecek de sonra meyhanelere gelecek. Gittik daha önce durumu anlattık saat 22.00’ye kadar uzatıldı. Bir hafta sonra 18.00’e çekildi sonra tekrar 21.00’e uzatıldı. Devletin bize bir faydası yok. Bu hastalık çıktığından beri işveren olduğum için devlet bana toplamda 8 bin TL para verdi ama benim her ay 8 bin 400 TL sigorta ödemem var. Elektrik, su gibi diğer giderleri daha söylemiyorum bile. Ayrıca otelleri açtılar ama gelen turistleri dışarı çıkarmıyorlar… Kontrollü bir şekilde bırakın insanları esnaf da nemalansın. Aşılamayı bile doğru düzgün yapamadık hep Türkiye’den Avrupa Birliği’nden bekledik. Biz bulalım alalım diye bir atılımda bulunmadık. “