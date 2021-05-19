Sıla Korkmaz’ı korkuttu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da meydana gelen kazada direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü İsmail Mahmutlar (E-85), önce önünde seyreden Sıla Korkmaz (K-22) yönetimindeki araca çarptı, ardından orta refüje atlayıp karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Şans eseri yaralanan olmadı

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 12.45 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Mahmutlar isimli sürücü, yönetimindeki KT358 plakalı araç ile ilerlerken önünde seyretmekte olan RK249 plakalı araca çarptı. Çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden İsmail Mahmutlar, yolu ikiye ayıran orta bordür taşlarına vurup karşı şeride geçerek o esnada karşı şeritten gelen DG072 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.