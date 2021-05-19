‘Sakın konuşma’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinin tuvaletinde tecavüze uğrayan 13 yaşındaki kız çocuğunun susturulmak istendiği ortaya çıktı.

Kıza tecavüz eden M.U.’nun (E-17) yakını olduğu iddia edilen N.N.’nin (K-32)olaydan sonra kız çocuğuna susması ve kimseye bir şey anlatmaması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Kız çocuğunun ifadesi üzerine gözaltına alınan N.N. dün tutuklama talebiyle duruşmaya çıkarıldı. Duruşmada zanlının suçunu kabul ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.



Polis, 2021 yılı Nisan ayı içerisinde 17 yaşındaki M.U.’nun 13 yaşındaki kızın arkadaşına Lefkoşa’da bir alışveriş merkezini tuvaletinde tecavüz ettiğini söyledi.Polis, doktor kontrolünden geçirilen çocuğun kızlık zarının yırtıldığına dair tespit yapıldığını anımsattı. Polis memuru, 13 yaşındaki kızın tecavüze uğradıktan sonra erkek arkadaşı tarafından emanet edildiği N.N.’ye olayı anlattığını ancak zanlının olayı kapatması telkininde bulunup, ailesine söylememesi için kendisine söz vermesini istediğini aktardı.Ortaya çıkan bu yeni olgunun ardından zanlının tutuklandığını kaydeden polis, telefonunun incelenmek üzere emare alındığını söyledi.Polis, zanlının gönüllü ifade verip, çocuğa “Bu olayı kimseye söyleme, aramızda kalsın” dediğini itiraf ettiğini söyledi.Polis memuru zanlı hakkında suç ortaklığı suçundan başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, 2 kefilin 75’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.