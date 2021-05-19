Yazıklar olsun

Ömer KADİROĞLU

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nın bakımsız ve denetimsiz bırakılması burada yürüyüş yapan veya ziyarete giden vatandaşların sert tepkisine yol açıyor. Anıt mezarın çevresindeki otlar temizlenmediği ve yeşillendirme yapılmadığı gibi, müze olarak ayrılan bölümün adeta fuhuş yuvasına döndüğü görülüyor.

Etrafta atılan çok sayıda prezervatif, alkollü ve alkolsüz içecek kutularını gören vatandaşlar “bu devletin kurucusuna yapılan saygısızlığı ve parkın sahipsiz bırakılmasını içimize sindiremiyoruz” diyerek, seslerinin Diyalog aracılığıyla duyurulmasını istedi.

İçler acısı durum

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nın hali içler acısı… TMT Anıtı’nı da içerisinde barındıran Cumhuriyet Parkı geceleri içki içenlerin uğrak mekanı haline geldi. Bira kutuları, içecek şişeleri gelişi güzel atılırken, üzen görüntüler ortaya çıktı.



Ayrıca Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mezarının yanında yapılan ve müze olması planlanan binanın durumu da içler acısı durumda. Mezarın yanı başında görevli polis ve güvenlik kameraları olmasına rağmen binanın içerisine girenler geride çöplerini bıraktı.Söz konusu binada yenilen içilen ve çöplerin bırakılmasının yanı sıra kullanılmış prezervatifler de mevcut.Nöbetçi polislerin kullanması için yapılan tuvaletin kötü görüntüsü de tepkilere neden olurken, yetkililerin duruma el koyması ve etkin denetim yapması bekleniyor.