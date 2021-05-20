2022’de hizmette

Başbakan Ersan Saner, Ercan Havalimanı yeni terminalinin 2021 yılı sonu veya 2022 yılı başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, dün beraberinde bir heyetle birlikte yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminalinde incelemelerde bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yapılan teknik çalışmalar, altyapı ve inşaat hakkında ilgililerden bilgiler alan Başbakan Saner çalışmaların hızlanması ve inşaatla ilgili ortaya çıkan sorunların çözümü yönünde ilgililere talimatlarını verdi.

Çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili olarak firmadan detaylı bilgiler alan Başbakan Ersan Saner’e Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz da eşlik etti.

Gerekli adımlar atılacak



Başbakan Ersan Saner, Ercan Devlet Havalimanı’nın tamamlanması için yapılacak işleri yerinde gözlemlemek ve terminalin bir an önce tamamlanması amacıyla ilgililerle teknik bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.Yeni terminalin genel inşaat çalışmaları ve elektrik, su, telefon yol ve diğer altyapı çalışmalarında gelinen aşamayla ilgili bilgiler aldığını belirten Başbakan Saner, atılacak adımların bir program dahilinde en kısa sürede tamamlanması ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde çalışmaların hızla yürütüleceğini söyledi.Şu anda kullanımda olan Ercan Devlet Havalimanı çemberinde ve yeni terminalden önce yer alan tünelin girişine kadar olan yolun yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Başbakan Saner, projenin bir an önce tamamlanması için gerekli kaynağın ayrılacağını da söyledi.

Projeler tamamlanacak

Saner, “Bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı çalışma sonrasında ortaya koyacağı maliyete göre Maliye Bakanlığı’nın gerekli kaynağı bir an önce sağlayıp 2021 yılı sonu veya en geç 2022 yılı başında Ercan Devlet Havalimanı’nı halkın kullanımına açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Başbakan Saner, “Başbakan olarak ben de konuları yakınen takip ediyorum. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı da bu konuda yoğun çalışma içerisindedirler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 09:43