Bomba gibi patladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde dün akşam hareketli anlar yaşandı.

Gazimağusa’ya doğru yol alan cips dolu TIR hareket halindeyken aniden alev aldı.

Kısa sürede alevler tüm aracı kaplarken, yangınla birlikte patlama da yaşandı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürse de TIR tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.



Polisten verilen bilgiye göre; yangın dün saat 20.25 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde meydana geldi.Cevdet Tepret yönetimindeki HG 841 plakalı patates cipsi yüklü TIR araç İnönü kavşağı yakınlarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı alev alarak yandı.Ayrıca yol kenarında bulunan yaklaşık bir dönümlük kuru otlar da tutuşarak yandı.Yangın esnasında patlama da yaşandı.

Patlama sesleri panik yarattı

Patlama seslerinin çevreden duyulması üzerine olay yerine birçok kişi akın etti. İtfaiyenin ardından yangın yerine intikal eden polis ekipleri, güvenlik alanı oluştururken, bir süre trafik akışını durdurttu. TIR yangını bir saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

TIR ve içerisindeki ürünler tamamen yanarken, Polis Basın Subaylığı, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirtti.